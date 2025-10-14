Locatelli: "Gattuso? Ci ha fatto un altro bel discorso, ma resta tra di noi nello spogliatoio"

Il 3-0 con cui l'Italia risolve la pratica Israele - nel match valido per la sesta giornata del Gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026 - vale aritmeticamente un posto ai playoff. Protagonista assoluto della serata di Udine è Mateo Retegui, autore di un gol per tempo (prima del sigillo finale di Mancini). Elogiato da Gattuso nel post gara, Manuel Locatelli a Sky Sport ha parlato così: "La classifica doveva essere migliore ma non è il momento di guardare il passato. Il mister sta dando fiducia a tutto il gruppo e anche a me. Siamo ragazzi per bene che hanno voglia di Nazionale".

"Nella mia carriera ho avuto problemi di continuità - ha proseguito Locatelli -, ora ho una maturità come uomo e sono felice e devo continuare così. Riesco a focalizzarmi solo sul lavoro".

Ancora Locatelli su Gattuso: "La sua dote principale è che è una persona vera, e questo è importante. Oggi ci ha fatto un altro bel discorso, ma sono cose che ci teniamo nello spogliatoio".