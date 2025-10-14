Italia, Locatelli: "Siamo un bel gruppo e stiamo bene insieme, questa deve essere la base"

Il centrocampista dell’Italia Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni della Rai, dopo la vittoria per 3-0 nel match contro Israele valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Come stai percependo il nuovo percorso dell'Italia?

"Era fondamentale vincere questa partita. La cosa importante è l'aria che si respira a Coverciano. Siamo un bel gruppo e che ha voglia di lavorare, bisogna continuare così".

L'andamento della gara?

"Loro si muovono molto ed erano difficili da capire, poi nel secondo tempo siamo stati più aggressivi. Dopo il gol, la partita è stata più tranquilla".

Bella intesa con Dimarco e crescita da parte tua nella ripresa.

"Con Dimarco mi trovo bene, abbiamo giocato tanto insieme nelle Under. Nel secondo tempo siamo andati più sul loro play e abbiamo ridotto il loro potenziale".

Tutto parte dallo spogliatoio?

"Assolutamente, tutti noi sappiamo che responsabilità abbiamo e stiamo bene insieme. Il mister è una persona vera, ti dice le cose in faccia e questo fa bene. Quando indossiamo questa maglia bisogna dare il massimo".

Come si ricostruisce uno status vincente?

"Io sono stato dentro una squadra vincente e ho anche peccato di continuità. Credo che sia importante stare bene insieme e, al di là del vincere, conta la voglia di lavorare. Ognuno vuole stare con l'altro, siamo uniti e questo è molto importante. Poi le partite fanno l'esperienza, ma la base deve essere lavorare insieme".