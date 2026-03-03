Locatelli sempre più al centro della Juventus: dialoghi avviati per il rinnovo fino al 2030

Manuel Locatelli è sempre più al centro della Juventus. Dopo l'esclusione di Luciano Spalletti dalla Nazionale, nessuno sapeva come si sarebbe evoluto il rapporto in bianconero tra il tecnico e il classe '98, che però si è rivelato fondamentale per mantenere l'equilibrio della Vecchia Signora e ha mantenuto la fascia al braccio che ha ormai da tempo, malgrado le critiche.

Il suo contratto è in scadenza nel 2028, ma secondo quanto riportato da gazzetta.it, le parti sono già al lavoro per un prolungamento fino al 2030. I discorsi sono stati appena abbozzati, ma le parti hanno dato piena disponibilità e di conseguenza è facile prevedere un lieto fine alla trattativa. Dopo Yildiz, McKennie e Pinsoglio, ora tocca a lui, Vlahovic e Spalletti.

Nel corso dell'attuale stagione Manuel Locatelli è sceso in campo 9 volte in Champions League, 25 in Serie A e 2 in Coppa Italia, segnando un gol in ogni competizione e fornendo un assist in campionato. Per lui anche 7 ammonizioni. Il suo obiettivo è pure in Nazionale, ma è complicato che Gattuso riveda i suoi piani e lo includa in una lista di centrocampisti che pare praticamente già scritta. Tra qualche settimana comunque se ne avrà la conferma definitiva.