Juventus, Locatelli squalificato ma vicino al gruppo: il centrocampista partirà per Roma

© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 10:19Serie A
Andrea Piras
fonte da Torino, Camillo Demichelis

Juventus in partenza per Roma. La formazione di Luciano Spalletti scenderà in campo questa sera alle ore 20.45 all’Olimpico per sfidare i giallorossi di Gian Piero Gasperini. Una partita importante per la zona europea, in particolare per quella che vale un posto in Champions League. Il successo del Como contro il Lecce ha sparigliato le carte con Yildiz e compagni che dovranno per forza cercare i tre punti se vorranno ristabilire le distanze dai lariani e ridurle dai capitolini, al momento al quarto posto.

C'è anche Locatelli con il gruppo
E per questa partita delicata c’è davvero bisogno di tutti, anche di chi non potrà scendere in campo. E’ il caso di Manuel Locatelli che nell’ultimo match di campionato è entrato in squalifica. Il centrocampista juventino però sarà accanto ai suoi compagni nel ritiro romano. Il giocatore infatti è partito insieme alla squadra direzione Roma, un bel segnale di unità del gruppo dato dai bianconeri.

La probabile formazione
Questa invece la probabile formazione che Luciano Spalletti potrebbe schierare questa sera. In porta potrebbe esserci la conferma di Mattia Perin con Michele Di Gregorio che potrebbe andare in panchina anche stasera.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceicao, McKennie, Boga; Yildiz. Allenatore: Spalletti.

