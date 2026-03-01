Locatelli squalificato, ma presente all'Olimpico per Roma-Juve: "Fino alla fine"
"Fino alla fine". È questo il testo della storia Instagram appena pubblicata da Manuel Locatelli direttamente dall'Olimpico. Il centrocampista della Juventus nell’ultimo match di campionato è entrato in squalifica e stasera non potrà quindi essere della partita contro la Roma, scontro diretto nella corsa alla prossima Champions League. Da vero capitano, sarà però accanto ai suoi compagni.
Le formazioni ufficiali di Roma-Juve
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Konè, Cristante, Wesley; Pellegrini, Pisilli; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti.
