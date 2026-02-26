TMW Radio Mattioli: "Locatelli entusiasma per l’attaccamento. È diventato uno juventino vero"

Il giornalista Mario Mattioli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue parole rilasciate nel corso della trasmissione Maracanà:

Osimhen farebbe comodo alla Juventus?

"Almeno è un centravanti. Ad ora non ce l'ha e penso che Comolli sia incapace di gestire una società ad altissimo livello. Tutto questo è certificato dal fatto che sia stato preso un elemento come Zhegrova, il quale è un giocatorino che può giocare al massimo tra il settimo e il decimo posto in Serie A. La Juventus invece ogni anno deve lottare per vincere il campionato e questa rosa invece non è all'altezza. Comolli è un uomo di Gerry Cardinale e questo vuol dire che tutta la sua carriera è stata gestita sostanzialmente dal fondo RedBird. Il fatto che la Juventus si sia affidata ad un altra proprietà per un'indicazione su un dirigente è un unicum".

Nella prestazione di ieri chi ti è piaciuto di più della Juventus?

"Locatelli è da due anni che mi entusiasma per l'attaccamento che ha alla maglia bianconera. Vederlo con la fascia al braccio è un orgoglio per lui. Oltre a McKennie anche Gatti mi è piaciuto. Forse poteva temporeggiare di più su quel pallone, ma nel complesso mi è piaciuto molto. Ribadisco comunque Locatelli è diventato uno juventino vero".