TMW News Lotta scudetto, si entra nel vivo: tutto su Napoli-Inter

Nel corso del TMW News di oggi spazio alle considerazioni sulle coppe europee ma anche sul campionato. Ha fatto rumore la sconfitta della Roma in casa contro il Viktoria Plzen, gara in cui è stata confermata la difficoltà degli attaccanti giallorossi a trovare la porta. La Fiorentina invece è ripartita vincendo contro il Rapid Vienna in Conference ed ora dovrà affrontare in campionato il Bologna che invece in Europa League ha battuto in trasferta la Steaua Bucarest.

Verso Napoli-Inter

Una delle partite più attese è certamente quella tra Napoli e inter: i partenopei sono reduci da una settimana terribile, caratterizzata dalla sconfitta contro il Torino e dalla disfatta in Champions contro il PSV Eindhoven. L'Inter dal canto suo sembra aver trovato la quadratura del cerchio. Gioca bene e vince, ma l'esame di domani alle 18 è di quelli molto attendibili. Domenica sera poi a proposito di test significativi ci sarà la sfida tra Lazio e Juventus: nessuna delle due potrà sbagliare dopo un avvio al di sotto delle aspettative.

