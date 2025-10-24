Il Napoli pronto a cambiare contro l'Inter: Conte ha provato Neres falso nove al posto di Lucca

Il Napoli dovrà fare a meno di Rasmus Hojlund anche nel big match di domani contro l'Inter. Il danese è fermo da due partite per un affaticamento muscolare che continua a tenerlo ai box e senza di lui, gli azzurri hanno collezionato due sconfitte consecutive e faticano a trovare equilibrio e incisività offensiva.

Per questo motivo, le prestazioni altalenanti di Lorenzo Lucca spingono Antonio Conte a valutare alternative in vista del big match contro l’Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nell’allenamento odierno il tecnico ha testato David Neres nel ruolo di falso nove. L’idea sarebbe quella di rinunciare a un punto di riferimento fisico per puntare su un attaccante più mobile e imprevedibile, capace di muoversi tra le linee e creare spazi per gli inserimenti dei compagni.

La decisione definitiva verrà presa soltanto domani ma si è ufficialmente aperto il ballottaggio tra Lucca e Neres per guidare l’attacco azzurro al Maradona.