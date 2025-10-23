TMW News La Juve non sfigura ma ora c'è il test Lazio. E Allegri trova il Pisa

Durante il TMW News di oggi occhi puntati sulla Champions e in particolare sulla Juventus che è uscita sconfitta dalla partita di ieri contro il Real Madrid, pur avendo anche creato una serie di occasioni molto pericolose. Ora i bianconeri dovranno provare a riaccendersi in campionato. Domenica sera sono attesi dalla sfida dell'olimpico contro la Lazio. Focus anche sull'Atalanta che ieri ha pareggiato contro lo Slavia Praga.

La Juve e le parole di Tudor

"Meritavamo un gol - ha detto il tecnico della Juve - però ci voleva una bella prestazione in uno stadio così, il più difficile che c’è. Ora voltiamo pagina e andiamo avanti. Una serata come questa porta più positività che negatività. Dispiace, perché tutti vorrebbero venire qui e vincere. Però ci voleva una prestazione di personalità. Non posso dire bene, ma si va avanti. La squadra è entrata bene, non voleva venire a Madrid per subire. Poi loro hanno giocatori di un livello tale per cui, appena gli concedi un contropiede, ti fanno male. Peccato non aver segnato, sarebbe cambiato tutto.E' mancato il gol. È una cosa che non si può allenare”.

