Viviano attacca Conte: "Le sue risposte dopo il PSV? Da farsi esplodere. Mai sentita una cosa così"

L’ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, è intervenuto ai microfoni di TvPlay commentando duramente le dichiarazioni di Antonio Conte dopo la pesante sconfitta del Napoli contro il PSV Eindhoven per 6-2 in Champions League: “La situazione non è drammatica, ma le risposte di Conte in conferenza stampa sono state assurde. Sembrava una scena da film di Proietti: una roba da farsi esplodere. Conte come allenatore è incriticabile, ha vinto ovunque, ma certe parole non si possono sentire”.

L’ex estremo difensore ha poi rincarato la dose, invitando il tecnico a prendersi le proprie responsabilità: “Dopo tutto quello che ha fatto non ha bisogno di cercare scuse. Dire che il problema è il clima o che sono stati presi troppi giocatori non ha senso. Mai sentito un allenatore lamentarsi perché ha una rosa troppo ampia. Hai appena subito la peggior sconfitta europea del Napoli, serve solo ammettere che qualcosa non sta funzionando”.

Viviano ha poi concluso con una battuta: “Conte resta uno dei migliori tecnici della nostra storia, ma non riesco più a guardarlo in conferenza stampa: mi manda fuori di testa”.