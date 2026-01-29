Mancini lascia la Roma in dieci dopo soli 15 minuti, ma col Panathinaikos al 45' è ancora 0-0

Il primo tempo della gara di Europa League tra Roma e Panathinaikos si chiude sullo 0-0, ma ad Atene si è vista una frazione tutt’altro che povera di episodi e tensione. La squadra di Gasperini parte con aggressività, pressando alto e creando subito i primi presupposti offensivi: già al 2’ Pellegrini guida la transizione e libera Tsimikas, murato in angolo da Lafont, mentre poco dopo un errore in costruzione del portiere ex Fiorentina rischia di aprire la strada a Soulé e allo stesso capitano giallorosso. I padroni di casa sul fronte opposto tengono il pallino del gioco, ma faticano a trovare continuità negli ultimi sedici metri.

Col passare dei minuti cresce però proprio il Panathinaikos, ora più compatto e pronto a sfruttare le ripartenze. La gara cambia volto tra il 13’ e il 15’: prima l’ammonizione a Mancini per fallo su Pantovic, poi il check al VAR che porta il signor Martinez Munuera a estrarre il rosso diretto. La Roma senza il suo leader difensivo resta in dieci uomini, perde equilibrio e deve subito riorganizzarsi, con Cristante che arretra sulla linea difensiva mentre Gasperini prepara le contromisure.

Forti di un uomo in più, sono comprensibilmente i greci a rendersi maggiormente pericolosi. Dopo una serie di calci piazzati e conclusioni murate, al 37’ ecco l’episodio chiave per sbloccare l'incontro: destro a giro dal limite di Katris e palla che si stampa sulla parte alta della traversa, con Gollini battuto che può solo osservare. È il brivido più grande di un primo tempo nervoso e spezzettato, in cui la Roma è stata comunque brava a limitare le sfuriate del Pana.

