Podcast TMW Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?

Il processo al Napoli è inevitabilmente iniziato. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, le accuse sono un po' per tutti. Per la mancanza di pianificazione, per la preparazione, per le scelte di Antonio Conte, per il calciomercato. Ma c'è una questione che non riusciamo a capire, più di ogni altra: perché il club non ha provato a cedere un big, sacrificandolo per poter rifare la squadra con il mercato a saldo zero? E perché ha ceduto (neanche a prezzo d'affare) Noa Lang e Lorenzo Lucca così presto?

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio.

Vietato parlare di disastro per Antonio Conte

Nel post gara del Maradona, dopo il ko per 2-3 contro il Chelsea, Antonio Conte ha analizzato così la sfida. "I disastri sono altri, qui stiamo parlando di sport. Ognuno cerca di fare del proprio meglio, in un anno e mezzo abbiamo vinto uno scudetto e una Supercoppa. Bisogna andarci piano con le parole e fare le giuste valutazioni. Anche oggi abbiamo giocato senza 13 giocatori tenendo testa al Chelsea e meritando di più, giocando una partita di stampo europeo. Nonostante le difficoltà di questa stagione stiamo continuando a fare il nostro percorso e a crescere. Inevitabile che tutti quanti avremmo voluto fare meglio e meritavamo di fare meglio, questo è poco ma sicuro. C'è questa classifica, siamo arrivati e lì e questo significa che si può solo migliorare, Innanzitutto c'è da conquistare di nuovo la Champions e sarà una battaglia".