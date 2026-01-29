TMW Inter, la ricostruzione del contatto con l'entourage di Onana: dal portiere filtra apertura

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano", cantava Antonello Venditi negli anni '90. Ne è passato di tempo, ma quale frase può riassumere meglio la relazione - oggi a distanza - tra André Onana e l'Inter? Il portiere camerunese ha vissuto proprio con la maglia nerazzurra la sua miglior stagione di sempre: quella del 2022-2023, che l'ha visto vincere Supercoppa italiana e Coppa Italia, oltre a giocare la finale di Champions League persa col Manchester City.

Poi, una storia ormai nota: il trasferimento per oltre 50 milioni di euro al Manchester United, la crisi dei Red Devils, il calo di rendimento dell'intera rosa e il prestito in Turchia per ritrovarsi tra le fila del Trabzonspor di questa stagione. Fin qui 16 presenze con 25 gol subiti. Occhio però ai ritorni di fiamma. Già, perché in questi giorni l'entourage di Onana ha incontrato l'Inter a Milano. I rapporti tra il giocatore e la società, in primis Piero Ausilio, non si sono mai interrotti, così come quelli con gli ex compagni ancora alla Beneamata. Parafrasato: l'Inter è sempre nel cuore di André Onana, come dimostrato anche ai nostri microfoni in occasione della finale di Champions dell'anno scorso contro il PSG, e lo stesso portiere sarebbe molto allettato dalla possibilità di tornare un giorno a giocare a San Siro.

Se è vero che in questo momento tra le parti non c'è niente di concreto, la mutua richiesta di informazioni c'è stata e sia la società nerazzurra sia gli agenti di Onana hanno mostrato interesse a proseguire questi discorsi. Un tema buono ovviamente per l'estate, quando per forza di cose Ausilio e Marotta dovranno trovare un sostituto di Yann Sommer.