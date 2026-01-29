Sassuolo, non solo Nzola: chiesto nuovamente alla Juventus il brasiliano Pedro Felipe
Il Sassuolo torna a bussare alla porta della Juventus per Pedro Felipe. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, il club neroverde ha chiesto ai bianconeri il difensore brasiliano, e questa volta l’affare potrebbe andare in porto.
Classe 2004, approdato alla Juventus nel 2024 dal Palmeiras, il brasiliano ha giocato sempre in Next Gen in Serie C, anche se in questa stagione è stato spesso aggregato alla prima squadra, con Tudor prima e poi con Spalletti quasi in pianta stabile, in Serie A.
In attesa di capire la risposta della Juve, domani il Sassuolo accoglierà, dalla Fiorentina, Mbala Nzola: l’attaccante, che ha giocato nel Pisa nella prima parte di stagione, approderà alla corte di Grosso in prestito con diritto riscatto fissato a circa 3,5 milioni di euro.