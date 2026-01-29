TMW Milan-Como, si va verso mercoledì 18 febbraio alle 20.45: domani l'ufficialità

Niente Perth, ma il caro vecchio San Siro. Come noto, Milan-Como si giocherà al Meazza, dopo che l’ipotesi di disputare la partita in Australia è naufragata sull’onda delle richieste dell’AFC, giudicate irricevibili dalla Lega Calcio Serie A.

Come vi abbiamo raccontato più volte, la collocazione temporale della partita dipendeva dai risultati europei dell’Inter. Essendosi qualificata da testa di serie, la squadra nerazzurra giocherà in linea di massima - domani il sorteggio a Nyon - il ritorno del playoff Champions League in casa, tra 24 e 25 febbraio. Ne discende che lo stadio sarà libero la settimana prima.

La partita tra Allegri e Fabregas, un incrocio che peraltro ha di recente rinverdito i fasti del vecchio dibattito tra giochisti e risultatisti, si dovrebbe disputare, secondo quanto raccolto da TMW, mercoledì 18 febbraio alle 20.45. Domani l’ufficialità dalla Lega.