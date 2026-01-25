Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?

Podcast TMW
Una telenovela lunga ma che pareva avere un finale scritto. E invece no. Certi amori fanno giri immensi ma, per adesso, non ritornano. Antonio Conte è ancora l'allenatore del Napoli, lui che sembrava a un piccolo passo dalla panchina della Juventus. Ma allora, perché non è accaduto? C'entrano tanti fattori. Il rapporto con Aurelio De Laurentiis, l'arrivo di Damien Comolli, il ruolo di Giorgio Chiellini, il mercato e pure Massimiliano Allegri.
Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio.
