L'Inter accelera per Norton-Cuffy: il club nerazzurro è in trattative avanzate con il Genoa

Dopo il no del PSV per Ivan Perisic, l'Inter si è fiondata con decisione su Brooke Norton-Cuffy. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club nerazzurro è in trattative avanzate con il Genoa per l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno inglese, che era stato accostato più volte alla squadra allenata da Cristian Chivu in queste settimane, ma che adesso sembra essere davvero vicino.

A sorprendere sono un po' le tempistiche, visto che negli ultimi giorni era Perisic il preferito, ma le resistenze da parte della dirigenza olandese hanno fatto cambiare idea a Marotta e agli altri uomini mercato, che hanno virato con decisione sul classe 2004, che ha già compiuto 22 anni lo scorso 14 gennaio. Presto potrebbe dunque arrivare un'alternativa a Luis Henrique, in attesa del rientro di Dumfries.

Nonostante i progressi mostrati dal brasiliano e il gol di ieri di Diouf, che può giocare in quella posizione, era necessario un acquisto, soprattutto con le tante partite che l'Inter giocherà nel mese di febbraio, visto che disputerà pure i playoff di Champions League.