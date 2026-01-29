Ufficiale Venezia, il colpo in attacco è servito: preso a titolo definitivo Lion Lauberbach

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Lion Lauberbach è un nuovo attaccante del Venezia. Di seguito la nota del club lagunare:

Il Venezia FC comunica di aver raggiunto un accordo con il KV Mechelen per il trasferimento a titolo definitivo di Lion Lauberbach.

Nato a Erfurt, in Germania, l’attaccante classe 1998 ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club arancioneroverde fino al 30 giugno 2029, con opzione di prolungamento fino al 30 giugno 2030 o rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni.

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Rot-Weiß Erfurt, Lauberbach ha esordito in Prima Squadra nella stagione 17/18 totalizzando 25 presenze ufficiali con 2 gol e 2 assist. Nella stagione 2018/19 si trasferisce al FSV Zwickau, club con cui raccoglie 32 presenze, realizzando oltre 8 gol e 3 assist tra campionato e coppa.

Nelle successive due stagioni indossa le maglia dell’Holstein Kiel e dell’Hansa Rostock, prima di approdare nella stagione 2021/22 all’Eintracht Braunschweig, con cui mette a segno 17 gol e 8 assist in 70 partite ufficiali.

A partire dalla stagione 2023/24 Lauberbach ha militato nel KV Mechelen, nel massimo campionato belga, totalizzando oltre 96 presenze ufficiali con 20 gol e 5 assist tra Jupiler Pro League e coppe nazionali.

“Fin dal mio arrivo a Venezia ho avuto la chiara sensazione di entrare a far parte di un club solido e ben organizzato, e ho percepito immediatamente la grande fiducia riposta in me: un aspetto che ho apprezzato molto. Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura, pronto a dare il massimo contributo alla squadra e non vedo l’ora di incontrare i tifosi e vivere insieme a loro questa esperienza.”

Benvenuto, Lion