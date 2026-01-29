TMW
Mattia Rossetti torna in Serie C: il giocatore ad un passo dalla Pergolettese
La Pergolettese è pronta a rinforzare il reparto offensivo con Mattia Rossetti. Come raccolto da TMW, l’attaccante classe 1996 torna in Serie C dopo l’esperienza in Serie D con la Sarnese, firmando un contratto di un anno e mezzo con il club gialloblù.
