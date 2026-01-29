TMW La Fiorentina Femminile omaggia Commisso: maglia e mazzo di fiori consegnati ai parenti

Prima della sfida di questo pomeriggio fra Fiorentina e Milan, valida per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Women, che si giocherà al Viola Park di Firenze, il tecnico della formazione viola Pablo Pinones Arce ha consegnato un mazzo di fiori e una maglia della squadra al figlio e alla moglie dell'ex presidente, recentemente scomparso, Rocco Commisso. Il tecnico svedese ha poi sottolineato che spera che la squadra faccia una bella partita per onorare la memoria dell'ex numero uno viola.