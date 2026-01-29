Ufficiale Napoli Women, Brooks torna negli USA dopo sei mesi: giocherà col North Carolina Courage

Dopo solo sei mesi e 10 presenze complessive con una rete in Serie A Women, la centrale difensiva Cameron Brooks torna negli Stati Uniti per giocare in NWSL. La classe 2000 infatti è stata acquistata dal North Carolina Courage come riportano i canali ufficiali del Napoli Women:

"Il Napoli Women comunica di avere ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive della calciatrice Cameron Brooks al North Carolina Courage, compagine che milita nella NWSL (National Women’s Soccer League), il principale campionato professionistico di calcio femminile degli Stati Uniti d’America.

Arrivata a Napoli nell’estate del 2025 dalla USL, Brooks ha totalizzato oltre 900 minuti in campo, realizzando anche un gol. La sua dedizione e le sue performance sono state preziose per la recente crescita del Club, dentro e fuori dal campo. Il trasferimento di Cameron Brooks in un sistema virtuoso per tutto il movimento del calcio femminile come quello della NWSL rappresenta un passaggio cruciale per il nostro Club.

Tutto il Napoli Women intende ringraziare Cameron per la sua dedizione e professionalità, augurandole il meglio per la sua nuova avventura negli States".