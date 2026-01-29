TMW Sassuolo, fra stasera e domattina le visite di Nzola. Può esordire proprio contro il Pisa

Il Sassuolo sta definendo proprio in questi minuti per l'arrivo di Mbala Nzola, attaccante angolano di proprietà della Fiorentina reduce dai primi sei mesi in prestito al Pisa. La società toscana già da diverse settimane aveva deciso di interrompere il prestito anzitempo, da qui si è aperta l'ipotesi Sassuolo.

La società viola ha dato il proprio via libera all'operazione, col Sassuolo che dopo aver trovato la quadra dal punto di vista dell'ingaggio ora sta aspettando solo gli ultimi documenti dai toscani per formalizzare l'acquisto. Con le visite mediche di Nzola previste già per le prossime ore, fra stasera e domani mattina al massimo.

In questa prima parte di stagione con la maglia nerazzurra, Nzola ha collezionato un totale di 16 presenze in campionato con 3 gol all'attivo.

Una trattativa che si chiuderà con la formula del prestito con diritto di riscatto al termine della stagione, col Sassuolo che così va a sostituire Walid Cheddira, nel frattempo passato al Lecce in sostituzione dell'infortunato Camarda. L'idea del Sassuolo è quella di accelerare i tempi in modo da mettere Nzola subito a disposizione di mister Fabio Grosso, col centravanti che potrebbe così esordire nella sfida di sabato 31 gennaio che il club neroverde giocherà proprio contro quel Pisa che ha lasciato andare Nzola.