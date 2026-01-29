Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus su Norton-Cuffy, Joao Mario in uscita: è un'idea del Bologna se parte Holm

© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 11:50
Raimondo De Magistris

Emil Holm può lasciare il Bologna in questi ultimi giorni di calciomercato. Il terzino destro svedese classe 2000 dopo un paio di prestazioni giudicate non all'altezza dall'allenatore Vincenzo Italiano non è più considerato incedibile e di questa situazione potrebbe approfittarne il Napoli, società alla ricerca di un rinforzo proprio in quella zona di campo. "Potrebbe arrivare qualcuno negli ultimi giorni di mercato? Certo, abbiamo sempre detto che stiamo operando in modo complicato per le limitazioni che ci sono state imposte. Purtroppo per ora siamo riusciti a fare solo una cosa, cercheremo di fare qualcos'altro per migliorare la rosa", s'è limitato a dire ieri sera Giovanni Manna, direttore sportivo dei partenopei.

Ma su chi andrebbe il Bologna in caso di partenza di Holm? Col solo Nadir Zortea, a quel punto la società emiliana dovrebbe inserire un altro terzino destro e per questo motivo stamattina sono emersi diversi profili di calciatori nel mirino: da Zappa del Cagliari a Zappacosta dell’Atalanta, passando per Marcus Holmgren Pedersen del Torino e Jackson Tchatchoua, ex Verona ora al Wolverhampton. Nelle ultime ore si sta facendo strada però anche un'altra possibilità che porterebbe direttamente alla Juventus, a quel Joao Mario arrivato in estate dal Porto che dall'arrivo di Luciano Spalletti è praticamente sempre relegato in panchina.

Joao Mario in prestito al Bologna è una possibilità concreta, soprattutto se la Juventus in questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato riuscirà a mettere a segno il colpo Brooke Norton-Cuffy. Il calciatore classe 2004 cresciuto tra Chelsea e Arsenal gioca in Italia dal 2024 e il Genoa vorrebbe cederlo non prima della prossima estate. Per questo motivo oggi la valutazione che la società ligure fa del laterale inglese è decisamente importante, è di circa 20 milioni di euro. Però la proposta di un prestito molto oneroso con diritto/obbligo di riscatto per arrivare complessivamente a quella valutazione potrebbe far vacillare l'uomo mercato Diego Lopez già in questi ultimi giorni di gennaio.

Editoriale di Marco Conterio
