Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping

Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping
Oggi alle 06:00L'Angolo di Calcio2000
Fabrizio Ponciroli

Ci siamo, ultimo turno della regular season di Champions League. Di gran lunga, il turno più spettacolare ed emozionante. Al di là del fatto che è tempo di verdetti definitivi, che sballo non è avere tutte, ma proprio tutte, le partite allo stesso orario. Ben 18 gare in contemporanea. Un’abbuffata di grande calcio con la possibilità di fare uno zapping spaziale (a patto di avere i contratti con le piattaforme a pagamento in regola). Per chi, come il sottoscritto, proviene da ere calcistiche antiche, è davvero bello, ogni tanto, rivivere l’emozione in stile Tutto il calcio minuto per minuto. Allora c’erano gli interventi radiofonici dai campi da parte degli inviati, ora ci sono gli alert sullo smartphone o Diretta Gol che ci offre il momento clou visivamente in tempo pressoché reale. Modalità a parte, ci sarà da divertirsi e, soprattutto, godere di questa rarità nel mondo del calcio. Già diverse volte, chi gestisce la baracca, ha pensato a soluzioni per non “rovinare” il business. Il sogno di spezzettare l’ultimo turno su più orari è ancora vivo in chi ragiona in termini economici ma, per fortuna, il dio soldo non può tutto (almeno per il momento).
Ovviamente, riflettori puntati sulle italiane. Atalanta, Inter e Juventus scendono in campo con serenità. L’obiettivo (minimo) dei play-off è già sicuro. Si gioca per provare a conquistare l’ambito pass che vale l’accesso diretto agli ottavi di finale, anche se le speranze sono poche.

Comunque sia, provarci non costa nulla. Tutte e tre hanno più di un motivo per chiudere la regular season con un successo. L’Atalanta, dopo essere crollata con l’Athletic, vuole riconnettersi con la Champions League. La Juventus non ha intenzione di perdere l’entusiasmo generato dalle ultime ottime prestazioni di fronte allo spauracchio Monaco e, infine, l’Inter, devastante in campionato, è reduce da tre sconfitte di fila in Europa. Con il Borussia Dortmund serve cambiare rotta.
C’è poi il Napoli. Chiaramente la questione infortuni è un fattore ma, onestamente, credo che gli azzurri non possano permettersi di uscire dalla Champions League ora. A mio avviso, al netto di tutte le attenuanti del caso, il Napoli fuori al termine della prima fase sarebbe un fallimento totale. Il Chelsea è una squadra strutturata e con tanto talento ma la squadra di Conte gioca in casa e ha la forza per superare i Blues. Conte ha dimostrato di esaltarsi nelle difficoltà. Ne va anche dell’immagine del Napoli in Europa, immagine alla quale De Laurentiis tiene molto.
Sono sincero: mi aspetto che anche il Napoli si qualifichi e, sono sincero, sarei molto più sereno se un’italiana fosse tra le prime otto. Il dominio inglese è preoccupante e va smantellato, in qualche modo…
Ok, mi devo preparare bene con il telecomando per fare un super zapping…

