Coppa Italia Women, Bredgaard nel recupero manda la Fiorentina in semifinale. Milan eliminato
La Fiorentina segna all'ultimo respiro e vola in semifinale di Coppa Italia eliminando il Milan. Dopo l'1-1 della gara d'andata, il ritorno è stato in equilibrio per tutti i novanti minuti di gioco e in pieno recupero è arrivata la rete della vittoria viola firmata Sofie Bredgaard.
Quarti di finale
Gare di ritorno
Mercoledì 28 gennaio
Roma-Lazio 3-0
6’ Corelli, 27’ e 28’ Viens
Inter-Ternana Women 4-0
2’ e 42’ Bugeja, 77’ Csiszar, 85’ Magull
Giovedì 29 gennaio
Fiorentina-Milan 1-0
90+1' Bredgaard
Ore 20.30: Juventus-Napoli Women
* in neretto le qualificate alle semifinali
Gare di andata
Martedì 20 gennaio
Milan-Fiorentina 1-1
10’ Woldvik (F), 74’ Arrigoni (M)
Mercoledì 21 gennaio
Ternana Women-Inter 0-2
26’ Detruyer, 57’ Glionna
Lazio-Roma 0-0
Giovedì 22 gennaio
Napoli Women-Juventus 1-2
17' Vangsgaard (J), 46' Floe (N), 88' Girelli (J)
COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE
Andata quarti di finale: 20-21-22 gennaio
Ritorno quarti di finale: 27-28-29 gennaio
Andata semifinali: 9-10-11 marzo
Ritorno semifinali: 28-29 marzo
Finale: sabato 23-domenica 24 maggio (data, orario e sede da definire)
IL REGOLAMENTO - In caso di parità al 90’ si disputeranno due tempi supplementari da 15’ ciascuno: qualora persistesse la parità, la qualificazione verrebbe decisa ai calci di rigore.