Sampdoria, fatta per Cicconi della Carrarese: domani le visite
La Sampdoria ha chiuso per l’arrivo di Manuel Cicconi. L’esterno sinistro classe 1997 lascia la Carrarese e si prepara a iniziare una nuova avventura in blucerchiato. Nella giornata di domani sono in programma le visite mediche, ultimo passaggio prima dell’ufficialità. L’operazione è stata definita nelle ultime ore. Lo riporta Sky.
