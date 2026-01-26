Podcast TMW Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari

Una vera e propria colonia uruguaiana in Italia. Il Cagliari è per distacco la patria dei giocatori della Celeste nel nostro paese. Ben 25 giocatori dall'Uruguay ai sardi, il 26esimo è Agustin Albarracin preso dal Boston River e che ha fatto oggi le visite mediche. Una tradizione antica, di fatto, che ha regalato stelle di valore mondiale e... Meteore.

Le ricordiamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio.

Chi è Agustin Albarracin

Attaccante classe 2005, nato in Uruguay, in rossoblu ritroverà Juan Martin Rodriguez, al quale è legato da un rapporto di amicizia. si tratta di una seconda punta, capace di giocare anche come esterno o trequartista, già nel giro della Nazionale under 20 del suo Paese. Ha esordito fra i grandi con il Montevideo Wanderes nel 2023, la stessa squadra nella quale iniziò una leggenda di Cagliari e Uruguay come Enzo Francescoli. Nel 2025 è passato a giocare per il Boston River, dove è anche sceso in campo in una partita di Copa Libertadores. Ha poi realizzato 2 gol a livello internazionale nelle 4 gare giocate in Copa Sudamericana. Di lui ha parlato l'ad dei sardi, Stefano Melis, a DAZN. "Agustin è un ragazzo molto interessante che può arrivare grazie ai rapporti fra il presidente Giulini e quello del Boston River Delgado, è un prospetto sul quale c'è interesse. Pensiamo possa completare la nostra rosa, è un sottopunta ma può fare diversi ruoli. Dobbiamo lavorare sulla fisicità, ma pensiamo possa essere un buon innesto".