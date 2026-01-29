Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women

Definite le semifinali di Coppa Italia Women: saranno Fiorentina-Juventus e Roma-Inter le sfide che decreteranno le finaliste. Le gare di andata si disputeranno tra il 9 e l’11 marzo, mentre il ritorno è in programma tra il 28 e il 29 marzo. La finale è prevista nel weekend di sabato 23 e domenica 24 maggio, con data, orario e sede ancora da definire.

COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE

Andata semifinali: 9-10-11 marzo

Ritorno semifinali: 28-29 marzo

Finale: sabato 23-domenica 24 maggio (data, orario e sede da definire)

IL REGOLAMENTO - In caso di parità al 90’ si disputeranno due tempi supplementari da 15’ ciascuno: qualora persistesse la parità, la qualificazione verrebbe decisa ai calci di rigore.