Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women
TUTTO mercato WEB
Definite le semifinali di Coppa Italia Women: saranno Fiorentina-Juventus e Roma-Inter le sfide che decreteranno le finaliste. Le gare di andata si disputeranno tra il 9 e l’11 marzo, mentre il ritorno è in programma tra il 28 e il 29 marzo. La finale è prevista nel weekend di sabato 23 e domenica 24 maggio, con data, orario e sede ancora da definire.
COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE
Andata semifinali: 9-10-11 marzo
Ritorno semifinali: 28-29 marzo
Finale: sabato 23-domenica 24 maggio (data, orario e sede da definire)
IL REGOLAMENTO - In caso di parità al 90’ si disputeranno due tempi supplementari da 15’ ciascuno: qualora persistesse la parità, la qualificazione verrebbe decisa ai calci di rigore.
Altre notizie Calcio femminile
Editoriale di Marco Conterio Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
Le più lette
2 Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
Ora in radio
Primo piano
La Roma riacciuffa il Panathinaikos (1-1) dopo 75 minuti in dieci e conquista il pass per gli ottavi
Il Cagliari, l'importanza di Pisacane, le parole su Palestra e il sogno Nazionale: Ze Pedro si racconta
Serie A
Serie B
Avellino, Izzo si presenta: "Scelta di cuore, ho un sogno. Infortunio? Starò fuori almeno 30 giorni"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile