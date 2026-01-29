Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: Stokic parte dal 1°. Severini torna titolare
Questo pomeriggio, ore 18, Fiorentina e Milan scenderanno in campo per la gara di ritorno dei quarti di Coppa Italia Women dopo l’1-1 maturato all’andata. Rispetto alla gara della scorsa settimana in casa viola rientra Van der Zanden in difesa al posto di Filangeri al fianco di Faerge, mentre in mezzo al campo con Cherubini ci saranno Severini e Tryggvadottir. Confermato invece il tridente dove Janogy dovrebbe agire da punta centrale. Nelle fila rosanero invece in difesa l’olandese Keijzer sostituisce Piga al fianco di De Sanders, mentre in mezzo al campo c’è Van Dooren al posto di Mascarello con Arrigoni e Grimshaw confermatissime. In avanti la giovane Stokic giocherà al fianco di Park e Kyvag.
Queste le formazioni ufficiali:
Fiorentina (4-3-3): Fiskerstrand, Faerge, Van der Zanden, Woldvik, Johansen; Severini, Cherubini, Tryggvadottir; Bredgaard, Janogy, Omarsdottir. A disposizione: Bonfantini, Wijnants, Eiriksdottir, Orsi, Bettineschi, Cetinja, Tomassoni, Curmark, Filangeri. Allenatore Pinones-Arce
Milan (4-3-3): Giuliani; Koivisto, De Sanders, Keijzer, Soffia; Van Dooren, Arrigoni, Grimshaw; Park, Stokic, Kyvag.A disposizione: Cernoia, Mascarello, Estevez, Renzotti, Tornaghi, Appiah, Strauss, Donolato, Dompig. Allenatrice Bakker
Quarti di finale
Gare di ritorno
Mercoledì 28 gennaio
Roma-Lazio 3-0
6’ Corelli, 27’ e 28’ Viens
Inter-Ternana Women 4-0
2’ e 42’ Bugeja, 77’ Csiszar, 85’ Magull
Giovedì 29 gennaio
Ore 18: Fiorentina-Milan
Ore 20.30: Juventus-Napoli Women
* in neretto le qualificate alle semifinali
Gare di andata
Martedì 20 gennaio
Milan-Fiorentina 1-1
10’ Woldvik (F), 74’ Arrigoni (M)
Mercoledì 21 gennaio
Ternana Women-Inter 0-2
26’ Detruyer, 57’ Glionna
Lazio-Roma 0-0
Giovedì 22 gennaio
Napoli Women-Juventus 1-2
17' Vangsgaard (J), 46' Floe (N), 88' Girelli (J)
COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE
Andata semifinali: 9-10-11 marzo
Ritorno semifinali: 28-29 marzo
Finale: sabato 23-domenica 24 maggio (data, orario e sede da definire)
IL REGOLAMENTO - In caso di parità al 90’ si disputeranno due tempi supplementari da 15’ ciascuno: qualora persistesse la parità, la qualificazione verrebbe decisa ai calci di rigore.