Il Padova si fa un regalo per il 116° compleanno: domani le visite mediche di Caprari
Gianluca Caprari è pronto a diventare un nuovo giocatore del Padova. L’attaccante svolgerà domani le visite mediche con il club biancoscudato, che ha deciso di regalarsi un innesto di spessore in occasione del 116° anniversario dalla fondazione. Caprari arriva a titolo definitivo dal Monza e firmerà un contratto di un anno e mezzo, con scadenza fissata a giugno 2027. A riportarlo è Sky.
