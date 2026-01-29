Ufficiale Triestina, un giovane statunitense per la difesa: arriva Davis dal Sabadell

La Triestina per rinforzare la propria difesa ha prelevato un giovane centrale statunitense, ma con passaporto spagnolo. Si tratta di Hudson Davis che arriva in prestito dal Sabadell. Questo il comunicato del club:

"US Triestina Calcio 1918 comunica di aver acquisito dal CE Sabadell FC a titolo temporaneo fino al termine della corrente stagione, il diritto alle prestazioni sportive del difensore classe 2005 Hudson Thomas Davis.

Nato negli Stati Uniti ma formatosi calcisticamente in Spagna, Davis ha completato il proprio percorso giovanile con Espanyol, Girona e Sabadell, mentre nell'ultima stagione e mezzo ha vestito le maglie di Escala e Sant Andreu, scendendo in campo in 42 partite in Segunda Federacion e realizzando una rete.

Benvenuto a Trieste, Hudson Thomas".