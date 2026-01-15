Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 24ª giornata di Serie A

La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi fino alla 24esima giornata di campionato, con relativa programmazione televisiva. Resta da capire quando verrà disputata la sfida tra il Milan e il Como, la partita che in teoria si sarebbe dovuta giocare a Perth. Secondo quanto riportato dalla stessa Lega Serie A la gara è rinviata alla prima data utile, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Generale Competizioni di Lega Calcio Serie A 2025/2026.

Di seguito il dettaglio con tutte le gare in esclusiva su DAZN e quelle in co-esclusiva con Sky:

RECUPERI 16^ GIORNATA

15/01/2026 Giovedì 18.30 Verona-Bologna ** DAZN

15/01/2026 Giovedì 20.45 Como-Milan ** DAZN

21^ GIORNATA

16/01/2026 Venerdì 20.45 Pisa-Atalanta DAZN/SKY

17/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Inter DAZN

17/01/2026 Sabato 18.00 Napoli-Sassuolo DAZN

17/01/2026 Sabato 20.45 Cagliari-Juventus DAZN/SKY

18/01/2026 Domenica 12.30 Parma-Genoa DAZN

18/01/2026 Domenica 15.00 Bologna-Fiorentina DAZN

18/01/2026 Domenica 18.00 Torino-Roma DAZN/SKY

18/01/2026 Domenica 20.45 Milan-Lecce DAZN

19/01/2026 Lunedì 18.30 Cremonese-Verona DAZN

19/01/2026 Lunedì 20.45 Lazio-Como DAZN

22^ GIORNATA

23/01/2026 Venerdì 20.45 Inter-Pisa *** DAZN

24/01/2026 Sabato 15.00 Como-Torino DAZN

24/01/2026 Sabato 18.00 Fiorentina-Cagliari DAZN

24/01/2026 Sabato 20.45 Lecce-Lazio DAZN/SKY

25/01/2026 Domenica 12.30 Sassuolo-Cremonese DAZN

25/01/2026 Domenica 15.00 Atalanta-Parma DAZN

25/01/2026 Domenica 15.00 Genoa-Bologna DAZN

25/01/2026 Domenica 18.00 Juventus-Napoli DAZN/SKY

25/01/2026 Domenica 20.45 Roma-Milan DAZN

26/01/2026 Lunedì 20.45 Verona-Udinese DAZN/SKY

23^ GIORNATA

30/01/2026 Venerdì 20.45 Lazio - Genoa DAZN

31/01/2026 Sabato 15.00 Pisa - Sassuolo DAZN

31/01/2026 Sabato 18.00 Napoli - Fiorentina DAZN

31/01/2026 Sabato 20.45 Cagliari - Verona DAZN/SKY

01/02/2026 Domenica 12.30 Torino - Lecce DAZN

01/02/2026 Domenica 15.00 Como - Atalanta DAZN

01/02/2026 Domenica 18.00 Cremonese - Inter DAZN/SKY

01/02/2026 Domenica 20.45 Parma - Juventus DAZN

02/02/2026 Lunedì 20.45 Udinese - Roma DAZN/SKY

03/02/2026 Martedì 20.45 Bologna - Milan DAZN

24^ GIORNATA

06/02/2026 Venerdì 20.45 Verona - Pisa DAZN

07/02/2026 Sabato 18.00 Genoa - Napoli DAZN

07/02/2026 Sabato 20.45 Fiorentina - Torino DAZN/SKY

08/02/2026 Domenica 12.30 Bologna - Parma DAZN

08/02/2026 Domenica 15.00 Lecce - Udinese DAZN

08/02/2026 Domenica 18.00 Sassuolo - Inter DAZN/SKY

08/02/2026 Domenica 20.45 Juventus - Lazio DAZN

09/02/2026 Lunedì 18.30 Atalanta - Cremonese DAZN

09/02/2026 Lunedì 20.45 Roma - Cagliari DAZN/SKY

Milan - Como * DAZN

(*) La gara è rinviata alla prima data utile, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Generale Competizioni di Lega Calcio Serie A 2025/2026.

(**) Recuperi delle gare delle Società partecipanti alla EA SPORTS FC Supercup 25/26.

(***) Anticipo disposto al venerdì per la modifica da parte del CIO delle date di richiesta di messa a disposizione dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano in vista della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.