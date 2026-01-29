Una bella notizia per la Roma: Angelino torna in campo dopo i gravi problemi di salute

Buone notizie in casa Roma: Angelino è tornato a disposizione e anche a calcare il campo di gioco. Lo spagnolo ha preso il posto di Tsimikas all'87' della gara ancora in corso contro il Panathinaikos (1-1 il risultato parziale), lasciandosi alle spalle i seri problemi di salute che lo avevano costretto ai box dallo scorso settembre.

Dopo una stagione precedente vissuta da protagonista assoluto, con 38 presenze a voto su 38, il laterale era rientrato nel gruppo a partire dalla sfida contro il Celtic dell’11 novembre, tornando stabilmente tra i convocati. Un rientro però solo parziale: tra novembre e inizio gennaio, infatti, Angelino aveva collezionato esclusivamente panchine, prima di fermarsi nuovamente ed essere escluso dalle liste negli ultimi impegni del mese.

Ora il nuovo segnale positivo: la convocazione per la gara di Europa League contro il Panathinaikos e, finalmente, il ritorno in campo, che chiude un periodo complicato e restituisce alla Roma un’opzione assai preziosa sulla corsia di sinistra.

Segui qui il live di TMW di Panathinaikos-Roma!