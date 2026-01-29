Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto del Genoa Baldanzi

NOME: Tommaso Baldanzi

NATO A: Poggibonsi (SI), il 23/03/2003

RUOLO: centrocampista

SQUADRA: Genoa

Tommaso Baldanzi è un nuovo giocatore del Genoa. Il trasferimento, nell'aria da diversi giorni, è stato formalizzato sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro.

Termina dunque l'avventura del fantasista alla Roma, iniziata nel gennaio del 2024, quando l'allora General Manager giallorosso Tiago Pinto lo strappò all'Empoli per circa 15 milioni di euro. È stata di certo una tappa importante per la crescita di uno dei migliori talenti del nostro calcio, che però non è mai riuscito ad esplodere in maniera definitiva, e a far vedere tutte le sue qualità, anche per via della presenza di giocatori come Dybala e Soulé nello stesso ruolo. In questa stagione, in cui è stato escluso dalla lista UEFA, ha trovato spazio anche come falso nueve con Gian Piero Gasperini, mettendo a segno 1 gol contro la Juventus in 9 partite a voto (fantamedia: 6.22). In totale con la Roma ha realizzato 3 gol e 2 assist in 69 presenze, mentre con la prima squadra dell'Empoli è andato a segno 6 volte in 44 presenze in un anno e mezzo in prima squadra in Serie A. Vanta 10 presenze e 5 gol con la Nazionale U21, e 7 presenze e 2 gol con la Nazionale U20, con cui ha raggiunto il secondo posto nel Mondiale U20 nel 2023 in Argentina.

Il consiglio al fantacalcio: a Genova ritroverà Daniele De Rossi, sul estimatore dai tempi della Roma, che lo ha voluto fortemente per incrementare la qualità del reparto offensivo rossoblu, che ha visto la cessione di Valentin Carboni e Stanciu in questa sessione di mercato, e le difficoltà generali dei centrocampisti offensivi. È un contesto ideale dove potrebbe ritrovare continuità in termini di titolarità e prestazioni. Consigliamo il suo acquisto come 5°/6° slot all'asta di riparazione.