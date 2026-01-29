Carrarese, Calabro: "Il Venezia non dovrà intimidirci, bensì motivarci"

Antonio Calabro, tecnico della Carrarese, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida con il Venezia, partita valida per la 22ª giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026, che si disputerà sabato 31 gennaio 2026, alle ore 15:00, presso lo Stadio “Pier Luigi Penzo” di Venezia.

La settimana di lavoro:

“Abbiamo lavorato con grande entusiasmo durante tutta questa settimana, il che non significa di certo che non ci sia stata concentrazione, anzi, ho potuto osservare una squadra attenta nel recepire le mie indicazioni e motivata nel voler dare seguito a questa striscia positiva di risultati.”

Sul prossimo impegno, contro il Venezia:

“Partiremo per Venezia consapevoli delle difficoltà che troveremo in questa trasferta, ma d’altro canto arriveremo a giocarci questa sfida nel miglior momento possibile, reduci da un periodo positivo, che non deve portarci a peccare di presunzione bensì ad affrontare una grande corazzata, come quella di Stroppa, con la giusta spensieratezza.

Il fatto che il Venezia sia reduce da una striscia di vittorie incredibile in casa non dovrà intimidirci, bensì motivarci.

Infatti, ho chiesto ai miei ragazzi di scendere in campo con la mente libera e con la consapevolezza di chi sa, da una parte, di affrontare una delle squadre più forti del campionato, ma sempre tenendo a mente quelle che sono le qualità e le caratteristiche di cui siamo in possesso, convinti poterci giocare le nostre carte e di dover a tutti i costi vendere a caro prezzo la pelle, qualunque sia il risultato.

L’obiettivo dovrà essere quello di uscire dal “Penzo” con delle sensazioni diverse rispetto alle trasferte di Monza e Palermo, e con la consapevolezza di aver dato tutto, sempre uniti, con compattezza ed equilibrio in ogni fase della gara.

Sugli indisponibili e le rotazioni:

“A Venezia non ci sarà Salamon, mentre Imperiale tornerà a disposizione. Potrà essere della partita anche Lordkipanidze, un nuovo arrivo che potrà esserci di grande aiuto da qui sino al termine della stagione. Infatti, stiamo parlando di centrocampista funzionale, di cui avevamo bisogno, che può ricoprire più posizioni in mezzo al campo, dando grande fisicità alla squadra.

Ad ogni modo, so di poter contare su una rosa ricca di giocatori interscambiabili e funzionali al nostro sistema di gioco, motivo per cui durante ogni partita mi sento piuttosto libero e tranquillo di poter scegliere in base a fattori che non necessariamente riguardano le caratteristiche del giocatore stesso.

Fortunatamente, ho un gruppo ampio a disposizione, che mi dimostra quotidianamente di tenere alla causa ed io cerco, a mia volta, sulla base delle mie valutazioni, di rendere tutti partecipi attivamente alla stagione e dentro ogni impegno.”