Quali avversarie ai playoff per le italiane? L'Inter può trovare Mou. Juve, rischio turco

Con la classifica che si è delineata, abbiamo già i possibili accoppiamenti per playoff e ottavi di finale. Tre italiane in corsa, tutte e tre giocheranno la partita di ritorno in casa.

Sicuramente suggestivo l'eventuale playoff dell'Inter che potrebbe ritrovare José Mourinho, qualificatosi all'ultimo secondo grazie a una rete al 98' del suo portiere Trubin, che ha segnato il definitivo 4-2 al Real Madrid. L'alternativa è decisamente più semplice, ma occhio: perché il Bodo/Glimt è entrato con merito tra le prime 24 grazie alle due vittorie nelle ultime due partite contro Manchester City e Atlético Madrid.

Per la Juventus c'è il rischio Galatasaray, con gli incubi dell'edizione 2013/14 quando i turchi eliminarono i bianconeri nella fase a gironi. La squadra di Okan Buruk è piena di giocatori noti al calcio italiano, su tutti Victor Osimhen e Mauro Icardi. E in questa finestra di mercato è arrivato Noa Lang. Sarebbe ben più abbordabile invece il Brugge, che però ha dimostrato di avere grandi qualità, travolgendo il Marsiglia di De Zerbi nell'ultimo turno. Agli ottavi i bianconeri potrebbero ritrovare Federico Chiesa.

Comunque vada, all'Atalanta capiterà una trasferta decisamente calda: o l'inferno del Pireo o il muro giallo del Borussia Dortmund. E gli ottavi di finale sulla carta sono proibitivi. Ecco lo scenario, sorteggio a Nyon, venerdì 30 alle ore 12. Le partite d'andata dei playoff si giocheranno il 17 e 18 febbraio.