Erroraccio di Ghilardi e Panathinaikos in vantaggio con Taborda: ad Atene è 1-0 per i greci
Panathinaikos in vantaggio contro la Roma. Errore di Ghilardi, che senza volerlo serve Vicente Taborda con un retropassaggio di testa. L'argentino è bravo a portarsela sul destro, saltare lo stesso difensore giallorosso e insaccare l'1-0 per i greci al 57'.
Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
