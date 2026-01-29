Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Erroraccio di Ghilardi e Panathinaikos in vantaggio con Taborda: ad Atene è 1-0 per i greci

Erroraccio di Ghilardi e Panathinaikos in vantaggio con Taborda: ad Atene è 1-0 per i greci
© foto di Federico De Luca 2025
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 22:22Serie A
Giacomo Iacobellis

Panathinaikos in vantaggio contro la Roma. Errore di Ghilardi, che senza volerlo serve Vicente Taborda con un retropassaggio di testa. L'argentino è bravo a portarsela sul destro, saltare lo stesso difensore giallorosso e insaccare l'1-0 per i greci al 57'.

Segui qui il live di TMW di Panathinaikos-Roma!

