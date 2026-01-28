Podcast TMW I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta

Piani A, piani B, piani C. Quante volte ne sentiamo parlare in sede di calciomercato? L'importante è... Averne. E in questo caso la Juventus di Damien Comolli e Marco Ottolini, deus ex machina e direttore sportivo bianconeri, hanno dovuto attingere a pieno dai loro archivi. Una soluzione sempre pronta. Cambiare piano, oltre che ruolo, priorità e anche nomi. Cosa accadrà ora?

Ne parliamo nel Podcast di Tuttomercatoweb.com della giornata di oggi, in compagnia di Marco Conterio

Non solo Randal Kolo Muani per la Juventus e il mercato. Stasera... C'è la Champions League contro il Monaco

Si qualifica tra le prime 8 se

Vince contro il Monaco (raggiungendo 15 punti) e si verificano una serie di risultati favorevoli nelle partite delle squadre sopra in classifica, come sconfitte o pareggi di almeno 5-6 delle squadre con 13 punti (come PSG, Newcastle, Chelsea, Barca, Sporting, Man City, Atleti). Le probabilità sono basse (circa 6.75%), richiedendo un "miracolo" in altri match. In caso di pareggio (13 punti), le chances sono quasi nulle. La differenza reti (+4) potrebbe aiutare in caso di pari punti, ma non è decisiva senza punti extra...

Si qualifica ai playoff se

Praticamente già garantito (probabilità 93.25%). Anche in caso di sconfitta (12 punti), solo poche squadre sotto possono superarla. Un pareggio o vittoria la posiziona comodamente tra il 9° e il 16° posto, garantendo i playoff.

E' fuori dalla Champions se

Scenario improbabile (probabilità vicino allo 0%). Massimo rischio 18°-20° posto anche in caso di sconfitta.