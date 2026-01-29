29 gennaio 2025, Mario Hermoso lascia la Roma. Firma per il Bayer Leverkusen

Il 29 gennaio del 2025, Mario Hermoso salutava la Roma. Sceglieva di andare via dopo pochi mesi dal suo arrivo, senza riuscire a dare un'impronta chiara e netta alla sua esperienza romana. Nuova destinazione Bundesliga, con i campioni di Germania del Bayer Leverkusen. La sensazione è che ci potesse essere un nuovo capitolo della carriera, seppur non a titolo definitivo.

Queste erano le prime parole di Mario Hermoso al sito ufficiale del Bayer. "Nel 2022-2023 ho giocato contro questa squadra. Sono state due partite molto emozionanti, in cui nessuna delle due squadre ha regalato nulla, proprio come è successo a Madrid una settimana fa. Non vedo l'ora di puntare a grandi obiettivi con il Leverkusen. Qui è tutto pronto per una stagione di successo sul campo". Invece Simon Rolfes, ds delle Aspirine, lo aveva annunciato così. "È un giocatore di grande esperienza sulla scena internazionale e, oltre a giocare come centrale, è un terzino sinistro molto capace e organizzato. Mario apporterà ulteriore versatilità alla nostra difesa e compenserà molto bene l'assenza di Jeanuel Belocian".

Probabilmente nessuno si sarebbe aspettato quello che è successo in estate. Cioè che Gian Piero Gasperini diventasse il nuovo tecnico della Roma, decidendo di tenerlo in rosa e riuscendo a farlo diventare un caposaldo della propria difesa.