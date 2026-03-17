Manganiello a Dumfries: "Avete ancora 10 minuti per poter vincere". L'audio da Inter-Atalanta

All'interno dell'appuntamento odierno di Open VAR, a catalizzare l'attenzione è stata più di altre la partita tra Inter e Atalanta, terminata 1-1. E in particolar modo, l'azione che ha portato al pareggio degli ospiti, con il contatto Sulemana-Dumfries prima del gol di Krstovic.

Dopo una lunga revisione del VAR, la rete viene data come regolare, in quanto la spinta non è valutata come sufficiente per decretare fallo. Inizialmente invece era stato valutato un tocco sul piede dell'olandese. Questo il pensiero Dino Tommasi, componente della CAN: "Non c'è spinta, c'è una mano appena appoggiata che non fa pressione. Anche quel contatto basso viene valutato, ma guardando tutte le telecamere il fallo non c'è. Decisione corretta sul campo e analizzata bene al VAR, tutto regolare".

Cosa si dicono Manganiello e Dumfries

Inoltre, viene fatto ascoltare l'audio del confronto che arriva, dopo la convalida della rete, tra lo stesso arbitro Manganiello e Dumfries, col giocatore dell'Inter che continua a protestare: "Sei scivolato, non te ne sei accorto, non te ne sei accorto Denzel", dice Manganiello a Dumfries, che replica: "Mi ha preso il piede, come scivolato?". Ancora Manganiello, in risposta: "Non te ne sei accorto. Avete ancora 10 minuti per poter vincere, vai".