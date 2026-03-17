Atalanta, Palladino: "Recuperare 5 gol una montagna da scalare. Punto sempre a vincere"

Non è una partita come le altre quella di domani per l'Atalanta, che sfiderà il Bayern Monaco all'Allianz Arena dopo il 6-1 subito in casa nell'andata degli ottavi di Champions. È chiaro che pensare a una rimonta diventa complicato, come ammette il tecnico Raffaele Palladino in conferenza stampa: "Recuperare cinque gol è sempre una montagna da scalare. Domani però voglio una partita degna di noi stessi e soprattutto da Atalanta. Se siamo arrivati fino a qui è perché per noi è un grande orgoglio. Dobbiamo essere concentrati su noi stessi: non abbiamo niente da perdere e dobbiamo cercare di essere competitivi perché, come abbiamo dimostrato all'andata, i dettagli fanno la differenza".

Quanto baratterebbe per una bella vittoria domani?

"Io punto sempre a vincere. Noi all'andata siamo peccati sui dettagli che poi siamo riusciti a limare a San Siro. Domani bisognerà fare una partita giusta e soprattutto avere sempre la stessa grinta".

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