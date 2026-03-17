Arezzo, nuovo stadio: incassato il "sì" del Demanio. Cantiere a fine stagione
Il progetto per il nuovo impianto dell’Arezzo supera uno degli scogli burocratici più complessi. Come riportato da AmarantoMagazine, l’Agenzia del Demanio di Roma ha espresso parere favorevole dopo aver ricevuto le integrazioni tecniche richieste al club toscano. L’iter si sposta ora sul piano amministrativo locale per l'ultimo passaggio formale.
Il cronoprogramma: dal Consiglio Comunale al 2030
La tabella di marcia verso la nuova "casa" amaranto è ormai tracciata:
Approvazione finale: Il documento è atteso in Consiglio Comunale per il prossimo 26 marzo, anche se sono già state ipotizzate date alternative (2 o 6 aprile) in caso di slittamento della seduta.
Apertura cantieri: Le operazioni di cantierizzazione inizieranno ufficialmente al termine della stagione agonistica in corso, per non interferire con gli impegni della squadra.
Orizzonte 2030: È questa la data fissata per la consegna definitiva dell'opera completa.
Asset tecnico: un prato da categoria superiore
Un dettaglio rilevante del progetto riguarda l'ammodernamento del terreno di gioco. Il nuovo stadio sarà dotato di un sistema di riscaldamento sotterraneo tramite serpentine di calore posizionate sotto il manto erboso. Una tecnologia che garantisce la praticabilità del campo anche in condizioni climatiche estreme, riducendo i rischi di rinvii e preservando la qualità tecnica del gioco durante i mesi invernali.