TMW Radio Braglia: "Milan, a rischio anche il quarto posto. E vi spiego il perché"

A intervenire in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Simone Braglia.

Roma e Juve possono essere battute nella corsa Champions dal Como?

"Il brand del Como non è solo legato al campo ma anche ad altro. Lo dissi a inizio campionato che poteva sorprendere, lo sta facendo. Non so se potrà arrivare in Champions, però di quelle lì davanti, tolto il Napoli, è quella che ha le possibilità maggiori".

Roma e Juve, per chi la mancata Champions sarebbe un fallimento?

"La Juve per me potrebbe arrivarci. Per me rischia il Milan, che vedo fuori dalle prime quattro. Quando entri in un loop negativo e ci sono degli elementi che mostrano malumore...la società si aspettava di essere più vicina all'Inter. Aver perso in quella maniera a Roma, mancano ancora 9 partite e quelle dietro stanno meglio del Milan. Tra Juve e Roma comunque la Juve dovrebbe fare mea culpa, ma qui il problema è la società, che ha impiegato troppo tempo nella scelta delle persone giuste".

Il Napoli può rientrare a sorpresa nella lotta Scudetto?

​​​​​​​"Il calcio è sorprendente e bello anche per questo. L'Inter, col recupero di Calhanoglu e Lautaro non avrà problemi a vincere lo Scudetto".

Fiorentina fuori dal tunnel?

"Completamente fuori no, la Cremonese è sprofondata in una negatività che non mi spiego, vista la partenza che ha avuto. Non è pienamente fuori la Viola, ma deve stare attenta, perchè le sorprese sono dietro l'angolo".

Può fermare l'Inter nel prossimo turno?

"E' più importante per l'Inter questa sfida. Dovesse vincere, metterebbe una seria ipoteca sul titolo, fermando le velleità di Milan e Napoli. La Fiorentina sa vincere ora le partite che deve vincere. E saranno altre che saranno fondamentali più avanti".