Atalanta, Palladino: "Il 6-1 ci ha fatto crescere. Conference? Non è un traguardo inferiore"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato così alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco, che a Bergamo si è imposto 6-1: "Noi abbiamo affrontato una squadra fortissima tecnicamente e fisicamente. Una gara che, nonostante la sconfitta, ci ha fatto crescere mentalmente e lo abbiamo dimostrato contro l'Inter. Malgrado i 6 gol presi siamo riusciti a maturare e a reagire da grande squadra".

Cosa ne pensa della Conference League?

"Un traguardo importante, non lo considero inferiore. Bisogna considerare che l'Atalanta quando sono arrivato era tredicesima e abbiamo fatto una grande rimonta. Noi pensiamo a fare dei risultati importanti in campionato. Da parte mia e da parte dei ragazzi vogliamo essere competitivi in campionato, ma la Conference rimane una coppa importante".

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