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Inter, guarda lo Sporting: rimonta epica, il sogno Champions del Bodo/Glimt finisce a Lisbona

Inter, guarda lo Sporting: rimonta epica, il sogno Champions del Bodo/Glimt finisce a LisbonaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 21:25Serie A
Ivan Cardia

Lo Sporting CP riesce dove l’Inter ha fallito. Il sogno Champions League del Bodo/Glimt finisce all’Estádio José de Alvalade di Lisbona: dopo il 3-0 per Hauge & co in Norvegia all’andata, è la formazione portoghese a passare ai quarti di finale della massima competizione continentale, vincendo 5-0 in casa al ritorno. Ora i biancoverdi aspettano di conoscere il proprio avversario, tra Arsenal e Bayer Leverkusen.

La squadra di Rui Borges parte fortissimo, domina il primo tempo e sblocca con Inácio di testa. Nella ripresa continua l’assedio: al 61’ Pedro Gonçalves firma il 2-0, poi al 77’ Suarez trasforma il rigore del 3-0 che completa una rimonta fino a quel momento impensabile. Lo Sporting non si ferma, sfiora altri gol e schiaccia gli avversari, protagonisti di una serata di grande sofferenza: al secondo minuto del primo tempo supplementare, la rimonta storica si concretizza con il 4-0 di Maxi Araujo. È una mazzata per i norvegesi, che non riescono mai a rientrare in partita e alla fine incassano anche il pokerissimo di Rafael Nel, all’esordio nella coppa regina della UEFA.

È soltanto la quattordicesima volta, nella storia della Champions League, che si concretizza una rimonta dopo un ko con tre o più gol di scarto. Sorride lo Sporting, al Bodo/Glimt resta l’onore delle armi.

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