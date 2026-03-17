Il Milan prova a dimenticare domenica: stretta di mano Leao-Pulisic per allontanare le tensioni

Una stretta di mano per dimenticare un weekend nel quale il Milan sperava di riaprire il campionato e invece ha sbattuto (anche) sullo scarso feeling tra Rafael Leao e Christian Pulisic. Oggi la squadra rossonera è tornata al lavoro dopo il ko con la Lazio di domenica sera, il tema sono rimasti i due attaccanti .

La seduta si è infatti aperta con una sessione video nella quale i giocatori di Massimiliano Allegri hanno analizzato i problemi emersi domenica sera, comprese le azioni che hanno visto protagonisti in negativo i due. Secondo quanto ricostruito da Sky, Leao e Pulisic si sono stretti la mano davanti ai compagni: un modo per provare a buttarsi alle spalle i malumori emersi in campo e soprattutto quelli esternati nel duro scontro all’interno degli spogliatoi dopo la partita.

È stato questo anche il messaggio trasmesso dallo stesso Allegri alla squadra: dimenticare le negatività di domenica, per ripartire già con il Torino. Se lo scudetto sembra ormai un miraggio, c’è un posto in Champions League da blindare