Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Gravina sugli arbitri: "Clima insopportabile. Valuteremo il futuro di Open VAR"

Gravina sugli arbitri: "Clima insopportabile. Valuteremo il futuro di Open VAR"TUTTO mercato WEB
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 16:12Serie A
Lorenzo Di Benedetto
fonte da Roma, Lorenzo Beccarisi

È Cesc Fabregas il vincitore della 15esima edizione del Premio Bearzot. Il tecnico spagnolo riceverà nelle prossime settimane il premio, intanto quest’oggi presso la Sala Paolo Rossi nella sede della FIGC in Via Allegri si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del premio. Questa la motivazione data dalla Giuria: “Fabregas è un tecnico giovane ma già brillante, dopo esser stato straordinario calciatore rappresenta una delle più interessanti novità del calcio internazionale. Rappresenta una novità glamour con risultati mai ottenuti in riva al lago, ma è solo l’inizio. Nato nel 1987, un anno prima della conclusione della carriera di Bearzot. Condivide con il grande “vecio” la visione del calcio propositivo. Condivido la vittoria del Mondiale, con la differenza che Bearzot lo vinse in Spagna, mentre Fabregas con la Spagna. Cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia per due leggende del calcio mondiale”.

Gabriele Gravina, Presidente FIGC e Presidente della Giuria, ha parlato così nel corso della conferenza: “Per noi è sempre un grande onore ritrovarci qui di anno in anno per presentare un premio speciale e onorare una personalità straordinaria come Enzo Bearzot. La nostra Federazione insieme all’US Acli ha il dovere di coltivarne la memoria e tramandarne i valori che Enzo ha rappresentato, il suo grande amore per il nostro sport e in questo mi sento particolarmente onorato, avendo condiviso alcuni anni con lui come suo vice presidente. Il premio a Cesc Fabregas lo definirei un simbolo generazionale, ho avuto il piacere di incontrarlo diverse volte, apparentemente divisivo per il suo modo di essere ma lo considero assolutamente moderno. Da me è particolarmente apprezzato, in un mondo che cerca comportamenti farisaici, Fabregas è una persona molto diretta e può generare anche delle tensioni nei rapporti. Ha però grande coraggio nel portare avanti le sue idee, lo vediamo nel modo in cui fa declinare alla sua squadra i suoi schemi e la sua strategia di gioco. Tante squadre si stanno rendendo conto delle sue qualità tecniche e della spettacolarizzazione del gioco del calcio. Io credo che l’Italia debba essere particolarmente orgogliosa di questo premio, penso che sia la prima volta che il premio Bearzot venga riconosciuto a un allenatore straniero. Parliamo però di un allenatore che ha voluto comunque perfezionare la sua formazione ottenendo il patentino UEFA Pro a Coverciano, confrontandosi così con la scuola allenatori italiana. L’ho incontrato diverse volte e credo che sia una persona che vive le sue tensioni ed è molto concentrato sul risultato e sull’atteggiamento della sua squadra. Fuori dal campo tutti voi avrete avuto modo di apprezzarne le sue qualità, è una persona straordinaria nonché due volte Campione d’Europa e anche Campione del Mondo. Sono particolarmente felice anche di aver condiviso il riconoscimento a Fabio Capello, oltre alle sue effervescenze stimolanti nelle riflessioni che ciascuno di noi deve fare. Oggi da opinionista dimostra tutto il suo bagaglio di esperienza professionale e il grande attaccamento che ha per il calcio in generale e nello specifico per il calcio italiano. Vorrei spendere due parole anche su quanto ha detto Francesco Massini e il premio per Stefano Farina. Marco Guida è un ragazzo straordinario che si è fatto carico di rappresentare le esigenze di tutti gli arbitri professionisti. Credo che sia un arbitro straordinario, lo dico come presidente FIGC e come vice presidente UEFA. La sua candidatura è appropriata e ha grande valenza dal punto di vista umano e professionale”.

Cosa pensa della sovraesposizione degli arbitri di cui si sta parlando?
“Non so a quali polemiche si faccia riferimento. Abbiamo instaurato un rapporto di grande collaborazione con l’AIA, vogliamo creare condizioni ideali per permettere agli arbitri di svolgere la propria professione. Parlo con la massima serenità con ogni rappresentante dell’AIA, non registro polemiche ma ogni tanto ne leggo. Capisco i tifosi, lo dico ancora una volta: se noi pensiamo che in ogni partita l’errore arbitrale possa essere azzerato al 100% vi garantisco che tutto questo non ci sarà mai. Stiamo cercando di creare le condizioni per raggiungere il miglior risultato possibile. Se ci sono 1-2 episodi ogni weekend credo sia fisiologico rispetto ai 10-15 di qualche anno fa. Già il fatto stesso che nell’ambito della discussione nel salotto di casa e con tutte le riprese possibili non siamo tutti d’accordo significa che qualcosa vada rivisto nel nostro comportamento e nel nostro atteggiamento. Credo che si sia generato un clima insopportabile, ne prendiamo atto come FIGC e come AIA. Dobbiamo tutti ritrovare serenità cercando di dare un piccolo contributo per migliorare. Valuteremo poi il futuro di Open VAR, apriremo una discussione con l’AIA per capire i pro e i contro. Siamo sempre disponibili al confronto, ma dobbiamo evitare qualsiasi strumentalizzazione. Quella che è una massima disponibilità viene utilizzata e strumentalizzata in termini negativi”.

Articoli correlati
Gravina: “Le società fanno sacrifici incredibili per il calcio femminile” Gravina: “Le società fanno sacrifici incredibili per il calcio femminile”
Auguri a Dino Zoff, il campione del mondo compie 84 anni. Gravina: "Esempio e icona,... Auguri a Dino Zoff, il campione del mondo compie 84 anni. Gravina: "Esempio e icona, grati per sempre"
Corsa a Euro 2032, Gravina: "Italia in ritardo sugli stadi, ma vogliamo fortemente... Corsa a Euro 2032, Gravina: "Italia in ritardo sugli stadi, ma vogliamo fortemente gli Europei"
Altre notizie Serie A
Letterio Pino: "Ecco come ho scoperto Icardi. Senza l'intuito di Pecini la storia... Letterio Pino: "Ecco come ho scoperto Icardi. Senza l'intuito di Pecini la storia sarebbe stata diversa"
Vigilia Champions, ottime notizie per l'Atalanta (e per l'Italia). Raspadori è tornato... TMWVigilia Champions, ottime notizie per l'Atalanta (e per l'Italia). Raspadori è tornato in gruppo
Bayern Monaco, Bischof: "Andata? Non cambierà nulla. Mi faccio trovare pronto" Live TMWBayern Monaco, Bischof: "Andata? Non cambierà nulla. Mi faccio trovare pronto"
Gravina sugli arbitri: "Clima insopportabile. Valuteremo il futuro di Open VAR" TMWGravina sugli arbitri: "Clima insopportabile. Valuteremo il futuro di Open VAR"
A Fabregas il Premio Bearzot: annunciato anche premio alla carriera per Capello A Fabregas il Premio Bearzot: annunciato anche premio alla carriera per Capello
Bayern-Atalanta, bavaresi senza Musiala. Problemi alla caviglia per li trequartista... Bayern-Atalanta, bavaresi senza Musiala. Problemi alla caviglia per li trequartista
Gattuso ha un'opzione in più per il playoff dell'Italia: arrivata la cittadinanza... Gattuso ha un'opzione in più per il playoff dell'Italia: arrivata la cittadinanza di Ahanor
Milan, Allegri vuole un grande numero nove e un difensore. Ma il budget non sarà... TMWMilan, Allegri vuole un grande numero nove e un difensore. Ma il budget non sarà alto
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Gasperini o Massara, chi giù dalla torre se la Roma non va in Champions? Primi indizi tra cene e rumors. In questa stagione spesi circa 90 milioni e a giugno sarà necessario ripartire dalle cessioni
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Gravina sugli arbitri: "Clima insopportabile. Valuteremo il futuro di Open VAR"
Immagine top news n.1 Rosso a Wesley in Como-Roma, Tommasi a Open VAR: "Il contatto è fra il suo ginocchio e Diao"
Immagine top news n.2 Inter-Atalanta, Tommasi a Open VAR: "Su Frattesi era rigore. Regolare il gol di Krstovic"
Immagine top news n.3 Spalletti e la Juventus, il rinnovo s'ha da fare. Firma attesa per la sosta, i dettagli
Immagine top news n.4 Stop a Open VAR e alle proteste dei dirigenti: pronta la rivoluzione degli arbitri in Serie A
Immagine top news n.5 Milan, stop al rinnovo di Leao. Non c'è nessun club interessato, solo uno l'estate scorsa
Immagine top news n.6 Scudetto, Champions e salvezza: la classifica aggiornata di Serie A e i calendari a confronto
Immagine top news n.7 Fiorentina, la svolta nella gara crocevia. Cremonese nei guai e Nicola rischia la panchina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché il Cesena ha clamorosamente affidato la panchina ad Ashley Cole?
Immagine news podcast n.2 Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery
Immagine news podcast n.3 Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa?
Immagine news podcast n.4 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Pancaro: "Scudetto, Milan e Napoli non ci credono. Milan, Leao ha illuso"
Immagine news Altre Notizie n.2 Cucciari: "Champions, lotta ancora apertissima. E su Leao invece dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Ravezzani: "Leao? Prima esce il Milan da questo equivoco, meglio sarà"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pancaro: "Scudetto, Milan e Napoli non ci credono. Milan, Leao ha illuso"
Immagine news Serie A n.2 Letterio Pino: "Ecco come ho scoperto Icardi. Senza l'intuito di Pecini la storia sarebbe stata diversa"
Immagine news Serie A n.3 Vigilia Champions, ottime notizie per l'Atalanta (e per l'Italia). Raspadori è tornato in gruppo
Immagine news Serie A n.4 Bayern Monaco, Bischof: "Andata? Non cambierà nulla. Mi faccio trovare pronto"
Immagine news Serie A n.5 Gravina sugli arbitri: "Clima insopportabile. Valuteremo il futuro di Open VAR"
Immagine news Serie A n.6 A Fabregas il Premio Bearzot: annunciato anche premio alla carriera per Capello
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, arriva l'ok della FIGC per Cole. L'inglese questa sera sarà in panchina
Immagine news Serie B n.2 La Lega B accoglie la prima promossa dalla Serie C: "Benvenuto Lanerossi Vicenza"
Immagine news Serie B n.3 Cesena, problemi per Mesure. Il vice di Cole è ancora bloccato dal Chelsea
Immagine news Serie B n.4 Martorelli: "Deluso dal Palermo, Monza e Venezia stanno facendo un altro campionato"
Immagine news Serie B n.5 Da Palermo-JuveStabia al debutto di Cole a Cesena, i convocati per la 31ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.6 Begic e la scelta vincente di andare alla Sampdoria: arriva la prima chiamata della Slovenia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ravenna, Braida: "Non dobbiamo illuderci, Arezzo e Ascoli lontane. Prepariamo i play off"
Immagine news Serie C n.2 Vicenza in Serie B, Roberto Baggio sui social: "Complimenti ragazzi. Forza Lane"
Immagine news Serie C n.3 Sacchi per Ravenna-Livorno, D'Eusiano per il Benevento. Gli arbitri della 33ª di Serie C
Immagine news Serie C n.4 Il Ravenna blinda il suo 'ministro della difesa': Esposito ha firmato fino al 2028
Immagine news Serie C n.5 Vicenza in Serie B, quale futuro per Stuckler? Molto dipenderà dal destino della Cremonese
Immagine news Serie C n.6 Rosso e il futuro: "Vorrei coinvolgere gli imprenditori locali. Il Vicenza è di tutta la città"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cremonese-Fiorentina, scontro salvezza che vale una stagione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio-Milan
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Milan, i rossoneri non possono fermarsi adesso
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Da Estevez a Kyvag, il Milan fa il pieno: ecco la Top11 della 16ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Una super domenica per la Coppa Italia Women: le semifinali di ritorno si giocheranno il 29/03
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Severini: "Finale di Coppa Italia e piazzamento in Europa. Questi i nostri obiettivi"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inizia la NWSL delle italiane: Di Guglielmo titolare, Cantore subentra. Out Girelli e Boattin
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Soncin: "Sappiamo che possiamo migliorare e arrivare al Mondiale in Brasile"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women4Football, la top 11 della passata stagione: Girelli e Cantore guidano l'attacco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?