Blaswich fa quel che può, ma l'Arsenal passa con Eze: Leverkusen sotto 1-0 all'intervallo

Terminato il primo tempo all'Emirates Stadium, all'intervallo Arsenal-Bayer Leverkusen è sull'1-0..

L'Arsenal inizia in maniera non troppo aggressiva, ma dopo poco fa subito capire quale sarà l'indirizzo della partita. Come era preventivabile, sono i Gunners a fare la gara, con il Leverkusen che cerca di difendersi e di resistere all'assedio della squadra di Mikel Arteta, per la verità paziente e non nervosa di trovare immediatamente il vantaggio. Il migliore in campo degli ospiti è senza dubbio Blaswich, che neutralizza una punizione insidiosa di Rice e si supera su Trossard, ma alla fine è costretto a capitolare.

Al 36' l'episodio che cambia il match: fase concitata della manovra inglese, il pallone arriva in qualche modo a Eberechi Eze, che dopo un rimbalzo scaraventa al volo con il destro la sfera alle spalle dell'estremo difensore tedesco. Niente da fare, adesso tutto è in mano dell'Arsenal, che può gestire a piacimento l'andamento dell'incontro.