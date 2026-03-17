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Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Catania inizia l'era di William Viali

Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Catania inizia l'era di William VialiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 21:19Serie C
Luca Bargellini

Altro giro, altra corsa, altro esonero in Serie C. Lunedì nero per due big del torneo. Sia Catania che Ternana hanno, infatti, deciso di esonerare i rispettivi allenatori, Fabio Liverani e Domenico Toscano. In Sicilia è da poco ufficiale l'arrivo di William Viali.

Questo il punto della situazione:

GIRONE A
Albinoleffe: Giovanni LOPEZ (confermato)
Alcione: Giovanni CUSATIS (confermato)
Arzignano Valchiampo: Giuseppe BIANCHINI (confermato) -> esonerato il 04/11 -> dal 04/11 Daniele DI DONATO
Cittadella: Manuel IORI (nuovo)
Dolomiti Bellunesi: Nicola ZANINI (confermato) -> esonerato il 06/10 -> dal 7/10 Andrea BONATTI
Giana Erminio: Vinicio ESPINAL (nuovo)
Inter U23: Stefano VECCHI (nuovo)
Lecco: Federico VALENTE (confermato)
Lumezzane: Massimo PACI (confermato) -> esonerato il 16/09 -> dal 16/09 Emanuele TROISE
Novara: Andrea ZANCHETTA (nuovo) -> esonerato il 23/12 -> dal 29/12 Andrea DOSSENA
Ospitaletto: Andrea QUARESMINI (confermato)
Pergolettese: Giacomo CURIONI (confermato) -> esonerato il 22/11 -> dal 24/11 Mario TACCHINARDI
Pro Patria: Leandro GRECO (nuovo) -> esonerato il 9/12 -> dall'11/12 Francesco BOLZONI
Pro Vercelli: Michele SANTONI (nuovo)
Renate: Luciano FOSCHI (confermato)
Trento: Luca TABBIANI (confermato)
Triestina: Giuseppe MARINO (nuovo) -> esonerato il 24/10 -> dal 24/10 Attilio TESSER -> esonerato il 21/01 -> dal 21/01 Giuseppe MARINO
Union Brescia: Aimo DIANA (confermato) -> esonerato l'8/12 -> dall'11/12 Eugenio CORINI
Vicenza: Fabio GALLO (nuovo)
Virtus Verona: Gigi FRESCO (confermato)

GIRONE B
Arezzo: Cristian BUCCHI (confermato)
Ascoli: Francesco TOMEI (nuovo)
Bra: Fabio NISTICO' (confermato)
Campobasso: Luciano ZAURI (nuovo)
Carpi: Stefano CASSANI (nuovo)
Forlì: Alessandro MIRAMARI (confermato)
Gubbio: DOMENICO DI CARLO (nuovo)
Guidonia Montecelio: Ciro GINESTRA (confermato)
Juventus Next Gen: Massimo BRAMBILLA (confermato)
Livorno: Alessandro FORMISANO (nuovo) -> esonerato l'11/11 -> dal 12/11 Roberto VENTURATO
Perugia: Vincenzo CANGELOSI (confermato) -> esonerato il 21/09 -> dal 21/09 Piero BRAGLIA -> dimessosi il 22/10 -> dal 22/10 Giovanni TEDESCO
Pianese: Alessandro BIRINDELLI (nuovo)
Pineto: Ivan TISCI (confermato)
Pontedera: Leonardo MENICHINI (confermato) -> esonerato il 02/12 -> dal 03/12 Simone BANCHIERI -> esonerato il 13/02 -> dal 13/02 Piero BRAGLIA
Ravenna: Marco MARCHIONNI (confermato) -> esonerato il 13/02 -> dal 13/02 Andrea Mandorlini
Sambenedettese: Ottavio PALLADINI (confermato) -> esonerato il 28/11 -> dal 01/12 Filippo D'ALESIO -> esonerato il 09/02 -> dal 09/02 Marco MANCINELLI -> esonerato il 17/02 -> dal 17/02 Roberto BOSCAGLIA
Ternana: Fabio LIVERANI (confermato) -> esonerato il 16/03 ->da 16/03 Pasquale FAZIO (ad interim)
Torres: Michele PAZIENZA (nuovo) -> esonerato il 02/11 -> dal 02/11 Marco SANNA (ad interim) -> dal 10/11 Alfonso GRECO
Vis Pesaro: Roberto STELLONE (confermato)

GIRONE C
Atalanta U23: Salvatore BOCCHETTI (nuovo)
Audace Cerignola: Vincenzo MAIURI (nuovo)
Benevento: Gaetano AUTERI (confermato) -> esonerato l'11/11 -> dall'11/11 Antonio FLORO FLORES
Casarano: Vito DI BARI (confermato)
Casertana: Federico COPPITTELLI (nuovo)
Catania: Domenico TOSCANO (confermato) -> esonerato il 16/03 -> dal 17/03 - William VIALI
Cavese: Fabio PROSPERI (nuovo)
Cosenza: Antonio BUSCÈ (nuovo)
Crotone: Emilio LONGO (confermato)
Foggia: Delio ROSSI (nuovo) -> risoluzione consensuale il 06/11 -> dal 07/11 Enrico BARILARI -> esonerato il 08/02 -> dal 08/02 Vincenzo CANGELOSI -> dimissioni il 14/02 -> dal 17/02 Michele PAZIENZA
Giugliano: Gianluca COLAVITTO (nuovo) -> risoluzione consensuale il 04/09 -> dal 04/09 Mirko CUDINI -> esonerato il 16/10 -> dal 24/10 Ezio CAPUANO -> esonerato il 19/01 -> dal 19/01 Luca TULINO (ad interim) -> dal 24/01 Raffaele DI NAPOLI
Latina: Alessandro BRUNO (confermato) -> esonerato il 1/12 -> dal 02/12 Gennaro VOLPE
Monopoli: Alberto COLOMBO (confermato)
Picerno: Claudio DE LUCA (nuovo) -> esonerato il 12/10 -> dal 13/10 Valerio BERTOTTO -> esonerato il 10/03 - dal 10./04 Claudio DE LUCA
Potenza: Pietro DE GIORGIO (confermato)
Salernitana: Giuseppe RAFFAELE (nuovo) -> esonerato il 23/02 -> dal 24/02 Serse COSMI
Siracusa: Marco TURATI (confermato)
Sorrento: Mirko CONTE (nuovo) -> esonerato il 18/11 -> dal 19/11Cristian SERPINI
Team Altamura: Devis MANGIA (nuovo)
Trapani: Salvatore ARONICA (confermato)

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