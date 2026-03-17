Serie B, 31ª giornata: Palermo-Juve Stabia finisce 2-2. I parziali dei match delle 20
Arriva il primo risultato della 31ª giornata del campionato di Serie B, in programma fra oggi e domani. Al 'Barbera' il Palermo di Filippo Inzaghi non va oltre il 2-2 contro la Juve Stabia. Vantaggio ospite nel primo tempo con Leone, con i rosanero che pareggiano con Pohjanpalo, passano in vantaggio con Bani e poi si fanno agganciare da Mosti. Tre gol nel giro di appena 13' della seconda frazione.
Per quanto riguarda i match con fischio d'inizio alle 20 da segnalare il vantaggio all'intervallo del Mantova sul Cesena, alla prima uscita con Ashley Cole in panchina e del Venezia nel derby contro il Padova
SERIE B - 31ª GIORNATA
Palermo-Juve Stabia 2-2
11' rig. Leone (J), 60' rig. Pohjanpalo (P), 65' Bani (P), 73' Mosti (J)
In corso
Mantova-Cesena 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
6' aut. Zaro
Reggiana-Monza 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Spezia-Empoli 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Venezia-Padova 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
41' Svoboda
Mercoledì 18 marzo
19.00 Frosinone-Bari
20.00 Avellino-Sudtirol
20.00 Carrarese-Sampdoria
20.00 Pescara-Virtus Entella
Catanzaro-Modena (RINVIATA A DATA DA DESTINARSI)
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 64
Monza 63
Frosinone 59
Palermo 58*
Catanzaro 52
Modena 47
Juve Stabia 42*
Cesena 40
Sudtirol 38
Avellino 36
Padova 34
Carrarese 33
Empoli 32
Mantova 31
Virtus Entella 31
Bari 31
Sampdoria 31
Reggiana 29
Spezia 29
Pescara 26
* una gara in più